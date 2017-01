Motoristas do transporte alternativo tem ate dia 20 para fazer recadastramento

O prazo para o recadastramento 2017 dos motoristas que operam o sistema de transporte alternativo em Feira de Santana será encerrado no dia 20 de janeiro.

De acordo com o secretário municipal de transporte e trânsito, Pedro Boaventura, o prazo não será prorrogado.

“Todos os motoristas de vans devem ficar atentos ao prazo e comparecer a sede da secretaria para realizar o recadastramento. É importante lembrar que esse cadastro não autoriza que as vans façam o transporte de passageiro no centro da cidade, onde passam as linhas do ônibus. Isso caracteriza transporte clandestino”.

Transporte escolar - Os veículos que realizam transporte escolar no município deverão ser submetidos a vistoria no período de 23 de janeiro a 3 de fevereiro, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, na Secretaria de Transportes e Trânsito. Decreto neste sentido foi publicado no Diário Oficial Eletrônico no sábado, 7.

A fiscalização confere as condições gerais do veículo, como equipamentos de segurança, padronização do veículo, as condições das lanternas e faróis e o tacógrafo, cinco de segurança e outros equipamentos exigidos pelo Contran. Os veículos devem ser apresentados à pista de vistoria, lavados, aspirados e em perfeito estado de utilização no transporte escolar.

No ato da vistoria os autorizados deverão apresentar originais e fotocópias: CRV, CRLV atualizado, antecedentes criminais, CNH, Certidão negativa do ISS, certificado de Curso de Capacitação para Transporte Escolar, RG, CPF, título de eleitor, certificado de inspeção do tacógrafo e o certificado de periódico de segurança veicular. Os veículos que não forem apresentados no prazo determinado terão suas autorizações cassadas.