Diretas jÃ¡: Deputado ZÃ© Neto defende realizaÃ§Ã£o de eleiÃ§Ãµes gerais no Brasil

Em entrevista ao jornalista Taiuri Reis, da Rádio Sociedade AM Feira de Santana, o deputado estadual Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, afirmou que há necessidade da realização de eleições gerais no Brasil.

“O impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT) que foi vendido como a solução para resolver os problemas do país não resolveu nada. O governo que aí está, comandado por Michel Temer (PMDB), não conta com o apoio popular, diminuiu as políticas públicas de apoio aos mais pobres. Tivemos grandes perdas e precisamos pensar em mudanças. O primeiro semestre de 2017 será turbulento, mas ainda acredito no Brasil, temos que realizar novas eleições".