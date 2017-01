Sem plano de carreira, professores municipais ameaÃ§am nÃ£o comeÃ§ar ano letivo 2017

Os professores da rede municipal de ensino ameaçam não iniciar o ano letivo 2017 caso o plano de carreira da categoria não entre em vigor.

De acordo com a presidente da APLB Feira de Santana, Marlede Oliveira, na última greve foi criada uma comissão de professores para criação do plano.

“Desde o governo do prefeito Colbert Martins não há uma reformulação do plano de carreira dos trabalhadores. Precisamos de muitos avanços na educação, elaboramos uma proposta de um plano avançado, tivemos diversas discussões com a secretaria da Fazenda sobre os impactos desse plano”.

Ela afirmou que, em uma assembleia realizada em novembro, por unanimidade, os professores decidiram não começar o ano letivo 2017, sem uma definição sobre o plano.

“Está tudo atrasado no que diz respeito a educação”, pontuou.

Segundo a secretária de educação Jaiana Ribeiro, “tudo que precisava ser feito e analisado junto as secretarias da Fazenda e de Administração está sendo realizado, principalmente os custos e gastos com a mudança para verificar a viabilidade ou não do plano. A partir daí o plano de carreira segue para a Câmara Municipal e, se aprovado, recebe a sanção do prefeito José Ronaldo para entrar em vigor”.

Na próxima segunda (16), haverá uma nova assembleia entre a APLB e os professores. Na oportunidade, eles irão confirmar ou não se haverá greve.