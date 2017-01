BinÃ¡rio da avenida Presidente Dutra serÃ¡ invertido nesta terÃ§a

Uma nova mudança será implementada no trânsito na avenida Presidente Dutra, no trecho das obras de construção do túnel no cruzamento da avenida João Durval, a partir desta terça-feira (10). O binário será invertido, mudando o sentido do tráfego no local.

O secretário de Gestão e Convênios, Ozeny Moraes, explica que a intervenção se deve ao desvio da rede pluvial no local. Ele observa que fluxo deverá ficar mais lento, visto ainda não foi feita a recuperação asfáltica da pista que será utilizada.

"Por isso pedimos atenção aos motoristas e aconselhamos que, sempre que possível, utilizar as vias alternativas", pontua. O prazo para conclusão desta etapa é de 3 dias.