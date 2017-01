Colégio estadual encerra turno vespertino alegando falta de alunos

Com quase 50 anos, o Colégio Estadual Agostinho Fróes da Mota teve seu turno vespertino extinto por falta de alunos. De acordo com o vice-diretor Manoel Aquino, são vários os motivos que afastam os alunos, como questão econômica, transporte e até segurança.

O vice-diretor enfatizou que os jovens acabam optando por emprego e que no período de chuva há uma grande dificuldade para os alunos se deslocarem da zona rural até a sala de aula. Ele informa que o colégio distribui frequentemente merenda nos seus turnos, além de livros e até fardamento de forma gratuita, além do vale transporte estudantil no qual os alunos têm 50% de desconto. “O turno já foi extinto, e os professores alguns deles com mestrados e outros iniciando o doutorado deverão ser encaminhados para outras instituições de ensino,” pontuou.

Segundo o professor, o caso ainda pode ser revertido, caso haja matrículas em número suficiente para o turno vespertino. Quanto ao período noturno, ele explica que o colégio oferece o ensino para jovens e adultos (EJA); supletivo e Tempo de Aprender; e tem também salas de audiovisual para as pessoas que são deficientes, onde estão matriculados 30 alunos.

Aquino reiterou o receio de que a extinção do turno vespertino possa se expandir, principalmente para o período noturno, por conta da violência em Feira de Santana. Ele diz que os alunos têm medo de retornar para suas residências, mas os desafios são superados com o auxílio da Polícia Militar, através da ronda escolar.

Em contato com alguns ex-alunos, fomos informados que o turno da tarde costumava atrair indivíduos que se matriculavam para praticar atos ilícitos, mas que o problema já foi resolvido há muito tempo, embora os comentários permaneçam nas redes sociais.

O professor Manoel Aquino relata que a necessidade do trabalho faz com que o jovem abdique da escola. “O jovem sem educação e sem emprego pode optar pelo caminho do crime”, disse um dos alunos do turno da noite ao repórter Denivaldo Costa.

Os alunos devem iniciar nas próximas semanas, uma campanha na rede social, com o intuito de reverter a extinção do turno vespertino e evitar que o problema se estenda para outros turnos. O grupo de alunos é composto por alunos de várias idades, que precisam estudar e sustentar a família através do trabalho.

As matrículas começam no dia 24 de janeiro e se estendem até o dia 31 do mês. O telefone de contato para matrícula é 3225-5190. O Colégio Agostinho Fróes da Mota fica localizado na rua Coronel Álvaro Simões, conhecida como rua do Fórum.