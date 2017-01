Inscrições para cursinho pre-vestibular gratuito começam dia 6 de fevereiro

Interessados em participar do Pré-Vestibular Cidadão, cursinho preparatório para ingresso ao ensino superior, promovido gratuitamente pelo Governo Municipal, devem se dirigir à sede do programa, instalado na Igreja do Avivamento Bíblico, na avenida Senhor dos Passos, no período de 6 a 17 de fevereiro.

O Pré-Vestibular Cidadão está oferecendo 240 vagas. São destinadas aos alunos que já concluíram o 2º grau na rede pública, residam em Feira de Santana e não tenham condições financeiras de pagar curso particular.

Para tanto, devem estar inscritos no CAD Único. As aulas serão iniciadas no dia 13 de fevereiro. Decreto neste sentido foi publicado nesta quarta-feira, 11, no Diário Oficial Eletrônico.