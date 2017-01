Frase do dia

“Eles querem criminalizar o país. Eles caminham para transformar o PT em um partido ilegal. Temer quer ser presidente, ótimo. Serra quer ser presidente, ótimo. O Moro quer ser presidente, ótimo. O Grampinho (se referindo a ACM Neto, prefeito de Salvador) quer ser presidente, ótimo. Só é possível tirar o país dessa crise se você tiver um presidente que tem credibilidade. E credibilidade e confiança a gente só conquista na boca de urna. A gente tem que submeter ao povo brasileiro".

Durante seu discurso na abertura do 29º Encontro Nacional do MST, realizado na manhã desta quarta-feira (11) no Parque de Exposições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender que o PT é alvo de uma tentativa de criminalização.

Os discursos performáticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não mudaram com o passar do tempo. Em meio a uma crítica ao governo de Michel Temer, Lula ironizou eventuais candidatos à presidência da República, citando o ministro José Serra (PSDB), o juiz Sérgio Moro e o prefeito ACM Neto (DEM).