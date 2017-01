Multidão aplaude casal fazendo sexo em hotel com cortina aberta

Uma cena na última quinta-feira (5) chamou atenção de quem passeava pelo calçadão da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Um casal fazia sexo no primeiro andar de um hotel na avenida, com as cortinas abertas e a luz acesa. Da rua, muitas pessoas assistiram ao ato, com direito até a uma salva de palmas.

"Arrocha!", "Mais um", "Ninguém fica na minha frente" gritavam as pessoas na rua. Vídeos com a cena circularam pelas redes sociais.

Mesmo com toda farra na rua, o casal parece não notar o que acontece e continua com o momento de intimidade. Só no final o homem se levanta e apaga a luz.

Um funcionário de uma empresa que trabalha na região reclamou da cena. “Temos dois pontos comerciais na Beira-Mar e um deles é bem de frente para esse hotel onde aconteceu isso. Existe grande circulação de pais e, principalmente, de crianças que podem ter visto tudo”, disse ele ao Tribuna do Ceará, sem se identificar.