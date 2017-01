Temer muda discurso e diz que facções fizeram pavorosa matança em Manaus

Após classificar o massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) como “acidente pavoroso”, o presidente Michel Temer mudou o tom do discurso e afirmou nesta quarta-feira (11) que as facções Família do Norte e PCC promoveram uma “pavorosa matança” em presídios, baseadas no que chamou de “códigos próprios”. O presidente disse ainda que as duas facções se constituem "numa regra jurídica fora do Estado".

"O meu desejo era de que daqui a alguns anos não haja necessidade de anunciar a construção de presídios, mas só escolas, postos de saúde, etc, mas o Brasil ainda tem um longo caminho. No momento, a realidade que nós vivemos exige naturalmente a construção de presídios para também retirar as condições, convenhamos, desumanas, em que os presos se acham", disse o presidente durante a reunião do núcleo de Infraestrutura no Palácio do Planalto.

