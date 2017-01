Casal brasileiro guarda R$ 12 mil para viagem no exterior e é deportado no México

Um casal da cidade de Palmas, no Tocantins, foi deportado no México na última quinta-feira (5) depois de guardar R$ 12 mil durante todo o ano de 2016 para fazer uma viagem internacional e comemorar os cinco anos de casamento. Erismar Araújo, de 30 anos, e a esposa dele, Lorrayne Santos, de 22 anos, relatam que sofreram maus tratos no Aeroporto Internacional da Cidade do México e voltaram ao Brasil sem receberem explicação.

"Perguntaram se tinha dinheiro, a quantidade. Eu pedi um tradutor, mas foi negado. Depois minha esposa passou mal e vomitou duas vezes, mas não forneceram atendimento e ficaram dizendo que era frescura", lembrou Erismar em entrevista ao G1. O casal chegou à capital mexicana na manhã do dia 5 e seguiria viagem em um avião para a cidade de Tapachula, de onde pegariam um ônibus para a Guatemala. Segundo eles, outros dez brasileiros também foram deportados sem explicação. Erismar e Lorryane denunciaram o caso para o Itamaraty e para o Ministério Público Federal, mas ainda não conseguiram resposta.

"Nós temos vários sonhos, um deles era conhecer a Guatemala. Fiquei mais triste por causa da minha esposa, que não quer mais viajar para fora. Ficou com trauma e medo de ser barrada novamente, pela forma que eles nos trataram lá", lamentou Erismar ao G1.