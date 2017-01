Secretaria Municipal de Agricultura promove ações de enfrentamento à seca

A Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos (Seagri) está promovendo ações de enfrentamento aos efeitos da estiagem prolongada na zona rural de Feira de Santana. Durante a semana, técnicos do órgão municipal estão em campo fazendo levantamento de locais emergenciais para ampliação de aguadas.

O secretário da Seagri, Joedilson Machado, explica que a iniciativa visa a adequação da estrutura no campo para a convivência com a seca prolongada que castiga a região. “Neste primeiro momento estamos fazendo levantamento dos principais pontos estratégicos na zona rural”, frisou.

A primeira localidade a receber a visita de técnicos da Seagri foi o povoado de Terra Dura, no distrito de Humildes, onde está sendo realizado estudos de viabilidade para ampliação da aguada.

Além desta medida, o Governo Municipal também está adotando outras ações de convívio com a estiagem prolongada na zona rural. Dentre elas a manutenção de poços artesianos e manutenção de dessalinizadores no povoado de Sete Portas, e recuperação de poço artesiano no povoado de Rio do Peixe, ambos no distrito de Jaguara.

Para reforçar as ações, o fornecimento de água potável está sendo garantido nos oito distritos feirenses através de 12 caminhões pipa, sendo três da frota própria da Seagri, quatro terceirizados e outros cinco da Defesa Civil. “Estamos no aguardo do apoio de mais caminhões pipa a serem fornecidos pelo Exército”, ressaltou o secretário.