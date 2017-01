Um carro-forte ficou completamente destruído após ser explodido por bandidos no município de Casa Nova, no norte da Bahia, na noite de quinta-feira (12). O caso ocorreu na BA-316, em um trecho do distrito de Santana do Sobrado.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de seis homens armados e encapuzados pararam o veículo e renderam os seguranças. Para abrir o cofre do veículo, os bandidos usaram explosivos. Com impacto da explosão, o para-brisa parou a mais de 50 metros de distância.

Não há informações sobre a quantia levada na ação. A Polícia Militar chegou ao local do ataque e entrou em confronto com os criminosos. O grupo conseguiu fugir, mas a PM acredita que tenha feridos entre os suspeitos. Os assaltantes fugiram em direção ao estado de Pernambuco.