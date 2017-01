Quatro homens foram baleados na manhã de ontem (12), no fundo do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), no centro de Feira de Santana.

O local é conhecido como "Feira do Rolo".

Um homem, ainda não identificado, morreu no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Carlos Roberto da Silva, 58 anos, Jean Tarcísio Pereira Santana, 30 anos, e Joeldes Gonçalves de Sousa, 47 anos, foram medicados e liberados em seguida.

Ainda não há informações sobre a autoria e o motivo do crime.