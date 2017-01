Aumento do Ã´nibus: prefeito vai decidir entre R$3,30, R$3,32 ou R$3,46

Em reunião do Conselho Municipal de Transporte (CMT), na tarde de ontem (12), foram definidas as propostas de aumento da tarifa do transporte público, em Feira de Santana.

Três valores serão encaminhados para a aprovação do prefeito José Ronaldo: R$ 3,30, R$ 3,32 e R$ 3,46. Ainda não há data definida para o novo valor entrar em vifgor.

O conselho apresentou uma proposta de 7,10% de reajuste, a prefeitura defendeu 7,12% e as empresas que operam o sistema de transporte coletivo 8,79%.

Mesmo com a definição da nova tarifa do transporte público, continuará a diferenciação da tarifa social: o valor pago em espécie (novo valor ainda não definido) e o valor no cartão de passagem. Aos domingos e feriados, continuará o sistema de meia passagem para quem paga em dinheiro.