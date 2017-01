A prefeitura do Rio de Janeiro confirmou que o Complexo Olímpico de Deodoro não será utilizado como parque e área de recreação, sendo fechado pelo governo municipal. Sede do hipismo, rugby e hóquei de grama, o espaço também apresenta uma área de natação pública, que deixará de ficar disponível para uso.

A decisão foi tomada por conta do fim de contrato da Prefeitura com as organizações sociais que administravam esses espaços. Além de Deodoro, os espaços do Complexo do Alemão, Padre Miguel, Centro, Caju, Gamboa, Deodoro, Vila Kennedy, Campo Grande, Mangueira, Santo Cristo, Fazenda Botafogo, Vidigal e Vila Isabel também estão sem contratos e interromperam suas atividades.