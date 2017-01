Presos apontados como líderes de facções criminosas por setores de inteligência do Acre e do Amazonas chegaram na noite desta quinta-feira (12) à penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para onde foram transferidos. Segundo informações do portal G1, são 19 detentos, sendo 14 do Acre e 5 do Amazonas.

Do primeiro estado, saíram Alcemir da Silva, André Ferreira de Souza, Antônio Meneses de Castro, Antônio Nascimento de Oliveira, Denys dos Santos Fêlix, Edivardes Brito da Silva, Eurico Rocha do Nascimento, Fabiano da Silva, Gerlândio Brito da Silva, Gilei Mayke de Souza Santana, Semir da Silva Almeida, Sandeilson da Silva Souza, Sérgio Barbosa e Ualas Pinto Amâncio Rodrigues.

Do segundo, Demétrio Antônio Matias, Janes do Nascimento Cruz, Florêncio Nascimento Barros, Rivelino de Mello Muller e Gileno Oliveira do Carmo. A operação de transferência foi concluída na madrugada desta sexta-feira. A medida tem como pano de fundo as rebeliões ocorridas em Manaus (AM) e Boa Vista (RR) nas duas últimas semanas, deixando ao menos 93 mortos em presídios. Os massacres são resultado de um conflito entre facções criminosas pelo controle das unidades prisionais, com destaque para a Família do Norte e o PCC.