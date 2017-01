Conjunto Penal de Feira tem situaÃ§Ã£o similar aos de Manaus e Rio Branco onde ocorreram matanÃ§as

O Conjunto Penal de Feira de Santana (onde hoje está ocorrendo o chamado baculejo para recolher armas, celulares, drogas e etc), tem presos de todo tipo misturados, apenas um quarto dos agentes necessários, superlotação e alas vazias porque não há agentes para operá-las. Além de um mini-presídio que fez aniversário de um ano de inauguração sem entrar em funcionamento, também por falta de agentes.

O quadro dramático que inclui outros problemas graves que colocam em risco a segurança de funcionários públicos, dos presos e da sociedade como um todo, está detalhado na decisão judicial que interditou o presídio em novembro, assinada pelo Waldir Viana Ribeiro Junior. Riscos que o juiz menciona na decisão, e dos quais o Brasil inteiro tomou consciência com a matança em rebeliões em Manaus e Boa Vista.

O texto do juiz sobre a situação do Conjunto Penal feirense pode ser lido sob nova ótica depois dos acontecimentos deste início de 2017. Pode-se compreender com clareza por exemplo, o que significa quando ele menciona que “bandidos inveterados já se julgam controladores, senão gestores de unidades e do sistema prisional baiano”.

São muitas as irregularidades e Walter Ribeiro Júnior responsabiliza a secretaria de Administração Penitenciária, dizendo que ocorre uma “omissão odiosa”, quando esta deixa de nomear os agentes necessários.

O incrível é que a solução para metade do problema da superlotação já está pronta: bastaria ocupar vagas já existentes. Se fossem nomeados agentes suficientes para colocar em funcionamento os dois pavilhões desativados e o mini presídio, 336 vagas seriam abertas. Mas para isso, ressalta o juiz, seria preciso que “a SEAP se desvencilhasse a contento de seus mais comezinhos deveres administrativos”.

Enquanto isso, o presídio convivia com o seguinte quadro, no momento da interdição: população carcerária de 1.740 presos, em espaço onde caberiam de acordo com as normas, 1.032.

Parte da sociedade pensa que a superlotação convém como um castigo extra para quem cometeu crime. Ignorando o papel dos presídios na “formação e aperfeiçoamento” da atividade criminosa dos seus ocupantes. Sobretudo porque misturam-se presos de todo tipo.

A lei manda separar presos provisórios à espera de decisão judicial, dos presos julgados. E entre estes últimos, manda separar por tipo/gravidade do crime. O que não ocorre no Conjunto Penal de Feira de Santana.

“Dane-se o preso”, dirão alguns. Ignoram que “a falta de separação entre os presos provisórios e definitivos e demais critérios legais torna refém de facções aqueles “criminosos eventuais” ou delinquentes de periculosidade não acentuada. Ao adentrarem no sistema penitenciário são obrigados a se “filiarem” a uma das facções, por questão de sobrevivência, sob pena de restarem expostos a violências de toda sorte, achaques e extorsões estendidos aos seus familiares. Se a resiliência perdurar, pagam com a vida”, como diz trecho da decisão judicial.

AGENTES NÃO DÃO CONTA

O adequado conforme os regulamentos do setor seria um agente penitenciário para cada cinco presos. No Conjunto Penal, conforme a própria direção, deveriam ser 86 agentes masculinos e 12 agentes para o pavilhão feminino, para cada um dos quatro turnos.

Mas a direção informou à Justiça que eram de 20 a 23 a cada turno de plantão. “Portanto, menos de 25% ou 1/4 do efetivo normativo fixado para a unidade”, assinala Walter RIbeiro.

Como consequência, estes não dão conta nem de suas atividades de rotina administrativa nem da vigilância, como descreve o juiz. “Cada pavilhão deveria constar com a guarda e vigilância diuturna de quatro agentes penitenciários. Todavia, não raro, um único agente fica responsável pela custódia de mais de um pavilhão”, diz a decisão sobre a interdição e prossegue “caso haja necessidade de se adentrar a um dos pavilhões durante o período de convívio no pátio (banho de sol), por exemplo para socorrer um preso ferido ou separar uma contenda, não há efetivo mínimo para que os próprios agentes da SEAP façam tal intervenção”. Nestes casos é preciso esperar chegada de reforços da PM, para a adoção de providências.

Claro que, nestas circunstâncias, é fácil deduzir que os presos controlam o presídio. Até porque há deficiências estruturais que levam a isto também, que relatarei no próximo texto.

Após 19 dias de interdição, o Conjunto Penal foi reaberto para a entrada de novos presos, que estavam provisoriamente indo para o complexo de delegacias do Sobradinho, sob protesto do sindicato dos policiais civis. O governo recebeu novo prazo para adotar as providências que não adotou nem após a rebelião de maio de 2015, em que nove presos foram assassinados por colegas de confinamento.