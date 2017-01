A Polícia Militar divulgou na manhã desta sexta-feira (13), a relação de estudantes contemplados no sorteio eletrônico de vagas para os Colégios da Polícia Militar (CPMs) na Bahia.

Para terem acesso aos resultados os pais devem clicar no links com os nomes das cidades e baixar um arquivo em zip.

A PMBA dispõe de 13 CPMs em todo o estado e 11.300 alunos. Além dos quatro colégios na capital, os CPMs estão distribuídos nas cidades de Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Candeias, Juazeiro e Jequié.

Entre as vagas oferecidas, na capital, 70% serão destinadas para filhos de policiais militares e funcionários civis da instituição, e 30% para o público externo. Já no interior do estado, 50% das vagas serão destinadas para filhos de policiais militares e funcionários civis, e os outros 50% para o público externo.