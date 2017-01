Ao inaugurar nova sede, prefeito diz que PrevidÃªncia Municipal Ã© bomba relÃ³gio

“Quando foi criada, a Previdência Municipal era uma boa medida, mas, hoje, ela é uma bomba relógio”, enfatizou o prefeito José Ronaldo de Carvalho, ao inaugurar, na manhã desta sexta-feira, 13, a nova sede do Instituto de Previdência de Feira de Santana, no bairro Kalilândia.

Em seu pronunciamento, o presidente da Previdência, Alcione Cedraz, afirmou que as novas instalações do órgão vão proporcionar “um melhor atendimento aos aposentados e pensionistas, e os esforços do governo serão traduzidos nos serviços prestados”.

Como já o fizera em várias oportunidades, José Ronaldo voltou a criticar com veemência a Lei que criou os institutos de previdências municipais, que obriga as prefeituras a arcarem com parcela significativa do orçamento para honrar a folha de pagamento dos funcionários inativos.

Ao justificar que a sua administração ampliou, nos últimos quatro anos, de 12% para 34% a contribuição para esta rubrica, com vistas a não cair na inadimplência, José Ronaldo defendeu que esta questão deve passar por um profundo debate nacional, sob pena de as prefeituras terem de fazer a opção entre pagar a folha salarial de inativos ou dos funcionários da ativa.

“Seria irresponsabilidade da minha parte, se eu não falasse sobre esta realidade. Ninguém quer discutir esta realidade, ninguém está olhando para o futuro. Mas não quero ser acusado de omisso”, ponderou Ronaldo.