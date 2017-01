Homem é detido por ameaçar ex-namorada na frente de motel

Um homem foi conduzido à delegacia, na madrugada da última terça-feira (10), acusado de ameaçar a ex-namorada de morte, que estava em um motel, na cidade de Feira de Santana.

O acusado ameaçou a ex enquanto falava com ela ao celular e, em seguida, tentou entrar no estabelecimento.

De acordo com a assessoria de comunicação do Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL), o acusado foi abordado por policiais militares, quando estava dentro do seu veículo. Foi constatado pelos policiais que o carro não tinha a documentação obrigatória, e ele foi encaminhado à delegacia. O veículo também foi retido.