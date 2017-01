Divulgação de notas do Enem deve ser antecipada para quarta-feira

A divulgação das notas do Enem de 2016, inicialmente planejada para a próxima quinta-feira (19), pode ser antecipada para quarta (18).

A informação foi confirmada nesta sexta (13) pelo ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM).

Segundo ele, no mesmo dia deve ser lançada uma consulta pública para debater eventuais mudanças no exame. Mendonça Filho não especificou quais novidades podem ser propostas, mas de acordo com o Estadão, a tendência é que o Enem se adeque à reforma do ensino médio, em tramitação no Congresso Nacional.