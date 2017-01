Em operação de varredura nas celas ontem (13), as polícias civil e militar encontraram quatro celulares, alguma maconha, cocaína e crack, no presídio de Feira de Santana. Pouca coisa, diante da situação de descontrole na segurança de um local que deveria ser mais seguro do que todos os outros, para conter adequadamente quem precisa ser contido.

O descontrole a que me refiro foi relatado pelo juiz Waldir Viana Ribeiro Junior, quando em novembro mandou interditar o local para novos presos, decisão revogada por acordo 19 dias depois.

No documento da interdição aparece um quadro grave de precariedade. O presídio tinha três câmeras (embora sejam 13 pavilhões) e mesmo estas poucas não tinham monitoramento em tempo real; 17 guaritas, com 7 desativadas “por insalubridade”, restando 10, das quais apenas cinco tinham policiais de plantão; uma reforma deixou pontos cegos, nos quais o que se passa está fora das vistas dos agentes ou PMs; não havia controle sequer das visitas, conforme relata com espanto o juiz: “Pasmem! O Conjunto Penal não possui o controle das pessoas que efetivamente visitaram presos na unidade, nem de quais presos foram visitados. O controle é feito manualmente (sem cadastro digital biométrico), anotando-se apenas as entradas em livros sem qualquer controle de lisura”, critica o magistrado ao conceder a interdição pedida pelo Ministério Público.

Tudo junto, mais a falta de agentes, detalhada no texto que publiquei ontem, impede a realização ou a eficácia de vistorias. “Decorre a precarização das revistas às celas e compartimentos destinados ao penitentes, permitindo o ingresso, guarda e posse de drogas ilícitas de vários matizes, além de armas brancas e até mesmo de armas de fogo, pondo a iminente risco a ordem e disciplina institucionais e integridade física dos próprios detentos, sobretudo dos agentes públicos que lá exercem suas atribuições”, concluiu o juiz.

As rebeliões assustadoras deste início de 2017 em Manaus e Boa Vista servem de alerta para todo o país. Mas o Conjunto Penal de Feira não precisava deste exemplo vindo do Norte, pois em maio de 2015 teve sua própria rebelião, com nove mortes e uma decapitação. A gravidade do episódio poderia ter deflagrado respostas à altura do problema, que para o juiz, “só foi possível dadas as fragilidades conjunturais da segurança e da infraestrutura da unidade”.

Não foi, porém, o que ocorreu. “Nada, providência alguma foi adotada pela SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária) para mitigar o desatino implementado. Limitam-se, nestas horas, a pedir socorro a este Poder Judiciário para que se defiram transferências dos líderes dos motins para o regime disciplinar diferenciado — RDD, executável na penitenciária de Serrinha”, aponta Waldir. Por exemplo, colocar mais agentes, uma das necessidades urgentes, é uma questão que poderia ser “solucionada com mínima vontade administrativa”, anota o juiz.

Poderia. Mas é muito para quem não quer fazer nada, não é, secretário Nestor Duarte?