Operação da Polícia Federal aumenta pressão por delação de Eduardo Cunha

A operação "Cui Bono?", deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (13) deve aumentar a pressão sobre o ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para que ele feche um acordo de delação premiada. De acordo com o blog do jornalista Matheus Leitão e a Folha de S. Paulo, investigadores da Operação Lava Jato avaliam que a situação do ex-parlamentar se complicou diante nas novas evidências reveladas.

As investigações da Polícia Federal indicam que Cunha e o ex-ministro Geddel Vieira Lima recebiam propina para facilitar empréstimos junto à Caixa. Pessoas próximas ao ex-deputado avaliam que ele pode ter deixado pistas de propósito para os investigadores ampliem a necessidade de elucidar mais detalhes relacionados ao esquema de corrupção. Cunha está preso desde outubro do ano passado por decisão do juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância.