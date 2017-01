Chapecó deve receber R$ 21 mi para reformar e ampliar a Arena Condá

A Prefeitura de Chapecó pode receber R$ 21 milhões do Governo Federal para reformar e ampliar a Arena Condá. A iniciativa é do Partido Social Democrático (PSD) na Câmara dos Deputados. Cada deputado da legenda irá destinar R$ 500 mil em emendas parlamentares para o município de Santa Catarina.

"Isso está definido. Todos os deputados irão destinar um valor de R$500 mil da verba de emendas parlamentares, que já foram feitas no final de 2016", declarou o deputado João Rodrigues. O objetivo também é de construir um memorial para as vítimas da tragédia com a delegação da Chapecoense, ocorrida em novembro.

A exceção fica por conta do ex-jogador Danrlei, ídolo do Grêmio, que dobrou o valor em relação aos demais. Vale ressaltar que Danrlei foi vítima de um acidente de ônibus em 2009 com a delegação do Brasil de Pelotas. Na ocasião, três pessoas faleceram.