Pais morrem em acidente de carro no MS e filha de 5 anos anda por 1km por ajuda

O carro de uma família capotou em uma estrada vicinal da cidade de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, durante a noite desta sexta-feira (13).

De acordo com o G1, um homem e uma mulher morreram no acidente. A filha do casal, uma criança de cinco anos, saiu ilesa e precisou andar por cerca de um quilômetro até encontrar ajuda de um funcionário de uma fazenda, que chamou apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.

O acidente aconteceu por volta de 18h30, em uma estrada que não é asfaltada. O casal morreu na hora do acidente. A criança não teve ferimentos, mas foi encaminhada ao hospital municipal e teve alta médica neste sábado (14). Uma perícia da Polícia Civil apurou que a parte da frente do capô do carro foi afundada na colisão enquanto a parte traseira, onde estava a criança, ficou mais preservada.

A suspeita é que o condutor do veículo tenha perdido controle da direção.