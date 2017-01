Concurso abre 46 vagas em Jequié; salário é de R$ 4.388,32

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Jequié (CISRJ) está com processo seletivo para preencher 46 vagas. A seleção tem validade de dois anos, contados da homologação, e pode ser prorrogado por igual período a critério do CISRJ.

Há vagas para cargos de nível médio como Assistente Administrativo (3), Técnico em Enfermagem (9) e Técnico em Radiologia (3), já para profissionais de nível superior as vagas são para Enfermeiro (2), Farmacêutico (1), Médicos nas especialidades de Anestesiologista (1), Angiologista (1), Cardiologia-Ergometria (2),Cardiologia-Ecocardiografia (2), Cardiologista (2), Cirurgião Geral (1), Dermatologista, Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia (1), Endocrinologia e Metabologia (1), Endoscopia Digestiva (1), Gastroenterologista (1), Ginecologia Obstetra (2), Hematologia e Hemoterapia, Mastologista (1), Neurologista (1), Oftalmologista (2), Ortopedia e Traumatologia (1), Otorrinolaringologista (2), Pneumologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem (1), Reumatologia, Urologista (1), Nutricionista (1), Ouvidor (1), Psicólogo (1) e Técnico de nível superior-Assessor Técnico (1).

As jornadas de trabalho podem ser de 20h a 40h semanais, com remunerações que variam entre R$ 1.188,13 a R$ 4.388,32. Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 3 de fevereiro de 2017 pelo site e efetuar o pagamento da taxa de participação nos valores de R$ 45 a R$ 60. A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 19 de fevereiro de 2017 e Avaliação de Títulos.