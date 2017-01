Produtos da Feira Produtiva serão vendidos no MAP

Associações que participam do programa Feira Produtiva vão ocupar espaço no MAP (Mercado de Arte Popular), a partir de segunda-feira, 16. Além da venda direta, explica a diretora do Departamento de Turismo da Prefeitura, Graça Cordeiro, o local será usado como ponto de exposição dos produtos.

“O espaço será uma vitrine para estes produtos”, disse a diretora. E vai funcionar todos os dias da semana, exceto os domingos. O Feira Produtiva tem como objetivo apoiar empreendimentos de economia solidária, tanto da cidade como da zona rural, com foco na melhoria da qualidade de vida dos empreendedores.

De acordo com ela, a cada dia o local será ocupado por dois empreendedores. Os produtos serão diferentes. A iniciativa é resultado de parceria entre as secretarias de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico e a de Desenvolvimento Social.