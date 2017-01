Ex-senador colombiano é preso por envolvimento com a Odebrecht

O ex-senador colombiano Otto Nicolás Bula foi preso por no último sábado (14) acusado de receber propina para favorecer contratos com a Odebrecht no país.

De acordo com informações da agencia de notícias France-Presse, o Ministério Público colombiano comunicou, através de sua conta no Twitter, que irá denunciar Bula por “coautoria para dar, ou oferecer, e enriquecimento ilícito”.

O político do Partido Liberal teria cometido uma "suposta violação do regime de trocas internacionais". Ainda de acordo com o órgão, a sucursal da Odebrecht na Colômbia contratou Bula em 5 de agosto de 2013, mediante a modalidade de “honorários por resultado, ou cota de êxito” com o objetivo de obter o contrato da via Ocaña-Gamarra, a favor da concessionária Rota do Sol S.A.S.