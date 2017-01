Homem é assassinado no bairro Gabriela

Na noite de ontem (14), Cleidson Batista Fonseca, 33 anos, morreu na emergência do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, após ter sido atingido com cerca de dez tiros no Conjunto Alvorada, bairro Gabriela, em Feira de Santana.

De acordo com as primeiras informações apuradas, vários homens que estavam em um veículo modelo Honda Civic, sem placa, se aproximaram de Cleidson e efetuaram os disparos.

Ainda não há informações sobre o motivo e os autores do crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por necropsia.