Primeira-ministra britânica defenderá profunda ruptura do Reino Unido com EU

A primeira-ministra Theresa May pretende deixar clara a sua preferência pelo mais próximo possível de uma ruptura total com a União Europeia, após as negociações para a saída do Reino Unido do bloco, durante o aguardado discurso que fará na próxima terça-feira (17).

De acordo com informações da agencia de notícias Deutsche Welle, May defende que o país deixe o mercado comum, a união aduaneira, saia da zona de livre-trânsito e passe a negociar com o bloco como qualquer outro país de fora da Europa.

A premiê já declarou anteriormente que sua prioridade é conseguir "o melhor acordo possível" para o país e as empresas britânicas. Ela advertiu que o Reino Unido "sairá" de UE e não será possível "conservar pedaços" do acordo atual. Ainda de acordo com a publicação, a previsão é de que May, que assumiu o cargo em julho de 2016 em substituição a David Cameron, apresente mais detalhes sobre seu plano para o Reino Unido, que também contempla uma reforma econômica.