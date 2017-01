Paulo Afonso: Homem é preso suspeito de estuprar irmã; jovem está grávida

Um homem de 31 anos foi preso no povoado Baixa do Boi, zona rural de Paulo Afonso, Itaparica, suspeito de estuprar a irmã de 13 anos.

De acordo com informações do portal G1, a prisão aconteceu na última sexta-feira (13) após a vítima levar o caso ao Conselho Tutelar. Ela morava com o irmão, a esposa dele e o sobrinho, desde que seu pai se mudou para Sergipe.

Segundo a Polícia Civil, após constatar que estava grávida, a garota foi encaminhada para a delegacia da mulher onde contou que o pai do filho era o irmão, que abusa sexualmente dela desde seus 12 anos.

Ainda de acordo com a publicação, a adolescente está em um abrigo de Paulo Afonso onde é acompanhada pelo Conselho Tutelar. O suspeito está na delegacia de Paulo Afonso aguardando uma audiência de custódia prevista para a manhã desta segunda-feira (16).