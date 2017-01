Um incêndio atingiu uma área de vegetação no Litoral norte da Bahia neste domingo (15). De acordo com a Centel, a área fica na região de Guarajuba e Itacimirim. A polícia não tem detalhes do tamanho da área devastada, mas disse que o incêndio se aproxima das residências.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe está atuando no combate às chamas desde às 9h deste domingo. Não há informações de feridos, nem do que teria provocado o incêndio.