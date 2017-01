Duas chácaras em são José são arrombadas e incendiadas

Criminosos atearam fogo depois de arrombarem duas chácaras em Feira de Santana, na madrugada dee sábado (14).

As propriedades ficam no distrito de São José. De acordo com o Acorda Cidade, um dos imóveis ficou completamente destruído. Teto e paredes da casa desabaram. Os bandidos levaram aparelho de som, televisão, botijão de gás, além de pratos, louças e outros pertences.

O proprietário da outra chácara arrombada contou que a mesma chácara foi arrombada há três semanas. Ele conta que o distrito era um local tranquilo, mas nas últimas semanas tem se tornado perigoso. Até o momento não há informações sobre a identidade dos criminosos nem do paradeiro deles.