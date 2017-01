Duas mulheres são mortas em S. Gonçalo dos Campos

Duas mulheres foram mortas a facadas na manhã deste domingo (15) dentro da residência de uma delas em São Gonçalo dos Campos.

Segundo informações do site São Gonçalo Agora, Daniela Dias Santana, 30 anos, e Evilyn Machado Vasconcelos de Souza, 27 anos, foram encontradas por volta das 7h, na sala da casa, que fica na Avenida Hérlio Cardoso.

Os corpos foram golpeados no pescoço e a arma do crime não estava no local. Um bilhete foi preso ao pé de Daniela, com a seguinte mensagem: "A família eu peço desculpas, mas ela não quis pagar o meu dinheiro, mais tem para festa". A polícia não relatou sinais de arrombamento no imóvel. Uma das portas foi encontrada aberta e Daniela estava com os pés para fora.

A suspeita é de que o crime tenha sido planejado e tenha acontecido na noite anterior, quando as vítimas chegaram em casa após participarem do desfile de um bloco cultural em uma festa na cidade.

O Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana fez o levantamento cadavérico e os homicídios já começaram a ser investigados. De acordo com o São Gonçalo Agora, as duas vítimas tinham filhos. Evilyn faria 28 anos na próxima segunda-feira (23). Outro crime supostamente ligado ao narcotráfico foi registrado neste domingo, desta vez em Cosme de Farias, na capital baiana.

A vítima, identificada como Maria Carolina Vitoria Alves Costa, 21 anos, foi morta a tiros por volta das 20 horas na Rua Cambira, em frente à Casa Estrela, no final de linha de Cosme de Farias. “Foi o BDM (Bonde do Maluco) que matou ela. Sei que ela tinha uma namorada, se dava bem com as pessoas, tava sempre aqui brincando. Não posso dizer se ela era do CP, só sei que usava drogas”, afirmou uma moradora ao site Informe Baiano.