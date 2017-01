Colisão entre carretas e carro deixa quatro pessoas mortas na BR-101

Um grave acidente deixou quatro pessoas mortas na manhã de domingo (15), na BR-101, nas proximidades da cidade de Entre Rios. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu entre quatro carretas e um carro.

Testemunhas relataram que os três ocupantes do carro de passeio e um ocupante de uma das carretas morreram no local. A PRF e uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foram enviadas ao local. Ainda não informações sobre as causadas do acidente e a identificação das vítimas.