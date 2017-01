Itamaraju: Presos fazem selfies e vídeos durante motim e postam em rede social

Presos da delegacia da cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, fizeram selfies e postaram vídeos em redes sociais durante um motim que ocorreu na carceragem da unidade policial durante o final de semana.

A confusão começou após um detento passar mal e só foi controloda cerca de 3h depois. Em um dos vídeos, os detentos aparecem ostentando armas e mantendo um homem como refém.

Nas imagens, disponíveis no You Tube, os presos ameaçam o homem, que aparece enrolado em lençóis. De acordo com a polícia, o homem que aparece como refém é um detento, que aguarda julgamento na carceragem após ter sido preso por suspeita de envolvimento em um estupro.

O delegado Bernardo Pacheco confirmou ao G1, nesta segunda-feira (16), que o vídeo foi gravado pelos próprios detentos durante a confusão.

Em um dos trechos do vídeo, um preso pede melhorias. "Não invada com maldade com a gente. Se invadir com maldade , ele vai morrer. Vai morrer. Entra no sapatinho. Vamos negociar. Nós só queremos a melhoria. Queremos ser transferidos para o presídio, porque o preso passou mal aqui e vocÊs não atenderam. Nós só queremos a melhoria" (sic).

A delegada Valéria Fonseca, coordenadora da Polícia Civil na Região (8ª Coorpin/Teixeira de Freitas), disse, no entanto, que a situação foi armada e que os presos simularam que um colega era feito réfem. Não houve feridos na rebelião.

Outro preso preso postou fotos e um outro vídeo da confusão em sua página no Facebook, onde aparece com o nome de "Marlon Blak Dii". O preso que postou as imagens participou do motim.

Nas fotos postadas na rede social, o detento, que responde por tráfico de drogas, aparece com o rosto coberto ao lado de colegas de cela. Na legenda de uma das fotos, aparece a mensagem: "nós que é o controle da situação" (sic).

Em outra mensagem publicada, o preso diz que ia se ausentar da rede social por um tempo: "Vamos ficar sem se falar por alguns dias, mas não esqueça que eu te amo meu amor K.M" (sic), diz.

Em seguida, ele colocou no ar um vídeo que mostra a confusão na celas. Nas imagens, é possível ver os presos destruindo parte da estrutura das celas e gritando. Pouco antes do motim, o mesmo detento postou de dentro da cela uma selfie em que aparece sorrindo, ao lado de outro interno. Ele também é visto em outra imagem fumando.

A delegada Valéria Fonseca informou ao G1 que a Polícia Civil vai analisar as imagens. O delegado de Itamaraju, Bernardo Pacheco, disse que todas as armas que aparecem nos vídeos postados pelos detentos e todos os celulares foram apreendidos e que uma investigação foi aberta para apurar o caso.

Ainda no sábado, 13 presos que participaram do motim foram transferidos para o Presídio de Teixeira de Freitas.

Conforme informações da polícia, após o princípio de rebelião foi feita uma revista nas celas e foram encontrados cinco celulares, 35 buchas de maconha e oito armas artesanais. Ainda conforme a polícia, a carceragem da Delegacia de Itamaraju abrigava 29 presos quando houve o motim. Com a transferência de alguns deles, a unidade tem agora 16 detentos, que está dentro da capacidade da carceragem, segundo a polícia.

O motim na delegacia de Itamaraju ocorreu no sábado (14). Segundo informações da Polícia Civil, a confusão começou por volta das 14h, quando um preso passou mal.

O Samu foi acionado e atendeu o preso. No entanto, segundo a polícia, os outros detentos pediam que ele fosse transferido para um hospital. Eles quebraram algumas celas e queimaram objetos.

Ainda segundo a polícia, três equipes da Polícia Civil em Teixeira de Freitas, cidade que fica a cerca de 70 km de Itamaraju, foram para o local, juntamente com equipes de unidades especializadas da PM, como Caema e Peto. A área em frente ao complexo chegou a ser isolada, mas a situação foi controlada.