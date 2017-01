Prefeito afirma que não vai mudar plano de carreira esse ano; professores ameaçam greve

Em entrevista ao repórter Taiuri Reis, da Rádio Sociedade, o prefeito José Ronaldo afirmou que, mesmo com a possível greve dos professores, adiando o início do ano letivo, o município de Feira de Santana não irá “mudar o plano de carreira da categoria esse ano”.

Ele afirmou que o país está vivendo uma crise e faltam recursos. Sobre a possível greve, ele disse que irá respeitar.

“A entidade (APLB Sindicato) toma as suas atitudes e tomamos as nossas. Não vou agir com irresponsabilidade sem ter capacidade de pagar”, finalizou.

Nesta segunda (16), professores se reúnem com a APLB para decidir se irão ou não começar o ano letivo 2017 na rede municipal.