Quatro fugas de delegacias e presídio foram registradas em três dias na Bahia. No total, 47 presos escaparam do sistema prisional no estado. As fugas foram em Salvador (17), Santo Antônio de Jesus (21), no recôncavo, Jequié (5), sudoeste da Bahia, e Remanso (4), na região norte. Além desses casos, em Itamaraju, no sul do estado, presos iniciaram rebelião após um detento passar mal, no sábado (14), mas não houve fuga. Durante o motim, eles fizeram selfies, vídeos e postaram em rede social.

As duas últimas fugas ocorreram em Jequié e Remanso. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), cinco internos do Conjunto Penal de Jequié escaparam do módulo 2 na noite de domingo (15).

Segundo a Seap, a fuga foi percebida por um policial militar que fazia a segurança do perímetro. Os internos serraram as grades da cela e usaram duas cordas artesanais, uma para fugir do módulo e outra para ultrapassar o muro que protege a unidade.

A direção do presídio de Jequié registrou ocorrência na delegacia do município e solicitou uma perícia no local, que será feita pelo Departamento de Polícia Técnica. A secretarua ainda informou que vai apurar a fuga. Os nomes dos internos foragidos foram divulgados. São eles: João Paulo de Oliveira Lagos, Josemar Oliveira de Jesus, Matheus de Jesus Pinheiro, Moabe Souza Guerra, e Vagno Ferreira Santos.

Já em Remanso, a fuga ocorreu na madrugada de domingo. Quatro presos serraram as grades e tiveram acesso a área externa após pularem o muro pelas grades de janela de ventilação.

Apesar do carcereiro e um delegado plantonista estarem na delegacia, eles não perceberam a fuga. A capacidade da carceragem é de 42 detentos e abrigava 31. De acordo com a polícia, um dos presos foi recapturado no domingo.

Um grupo de 17 detentos serrou as grades de uma cela, e fugiu da Cadeia Pública, localizada no Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador, na madrugada da última sexta-feira (13). A fuga dos internos só foi percebida durante a manhã, quando policiais perceberam os danos na cela. Além das grades serradas, o grupo também violou três barreiras fixas antes de deixar a unidade prisional. A ocorrência foi registrada na Delegacia Circunscricional de Polícia.

No recôncavo baiano, 21 presos fugiram da carceragem da 4ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus, a cerca de 185 quilômetros de Salvador, no Recôncavo da Bahia, na noite de sexta-feira. Apenas seis fugitivos foram recapturados até o último sábado (14).

Segundo a polícia, um grupo de detentos conseguiu quebrar uma barra de ferro de uma das celas. Em seguida, utilizaram a mesma barra para quebrar os cadeados de outras celas e liberar outros detentos. Após isso, a Polícia Militar informou que o grupo utilizou cordas feitas com lençóis para pular o muro da carceragem.

A unidade tem capacidade para comportar apenas seis presos, mas 21 estavam no local e todos fugiram. Um delegado plantonista, um escrivão e dois agentes de polícia estavam na unidade policial, mas não perceberam a fuga, porque os presos escaparam pelos fundos. Na ação, não houve feridos.