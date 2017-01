Na noite de ontem (16), Adailton Azevedo Santana Santos, 20 anos, foi assassinado a tiros na rua Honorato Bonfim, bairro Brasília, em Feira de Santana.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, ele estava em uma motocicleta modelo XRE, placa não identificada com uma pessoa na carona, quando foi atingido por disparos de arma de fogo, que atingiram as pernas e o peito.

Adailton morreu no local, a pessoa que estava na garupa, ainda não identificada, não ficou ferida. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por necropsia.