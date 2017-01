Geddel investigado por corrupÃ§Ã£o: uma tradiÃ§Ã£o de 32 anos

O jornalista Flávio Costa, ex-A Tarde, rememora em matéria hoje no UOL os casos de denúncias de corrupção contra Geddel Vieira Lima, que começaram em 1983, quando foi demitido do Baneb, banco estadual baiano, acusado de favorecer a si e a familiares com rendimentos especiais em aplicações financeiras, num esquema que rendeu quase R$ 3 milhões.

Passando pela CPI dos anões do orçamento, o texto vem até os dias de hoje, quando o ex-ministro de Lula e Temer é acusado pelo Ministério Público Federal de integrar organização criminosa, ao lado, entre outros, de Eduardo Cunha, com o objetivo de receber propina na liberação de empréstimos da Caixa para empresas. As novas denúncias referem-se a um período em que Geddel ocupou cargo de vice-presidente de pessoa jurídica na Caixa, nomeado pela então presidente Dilma. Geddel tinha rompido já com o governador Jaques Wagner, mas entrou na cota do PMDB, por influência do grande amigo e aliado Michel Temer, então vice-presidente.

A reportagem do UOL de hoje é apenas mais uma de uma série que desmoraliza a cada dia um pouco mais ao dono do PMDB da Bahia. O curioso é que a derrocada de Geddel chega no momento em que mais ele poderia estar usufruindo do poder, como homem forte que era no governo Temer. Mesmo após a demissão do ministério após o escândalo do prédio da Ladeira da Barra, manteve a influência na secretaria de Governo, mas com o cerco da Polícia Federal e Ministério Público, não deve resistir. Um teste importante da força que ainda resta a Geddel é a pretensão do irmão Lúcio, que quer ser primeiro vice-presidente da Câmara na eleição da Mesa, daqui a 16 dias.