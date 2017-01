Moro escolhe esposa para defendê-lo em processo movido por Lula

A advogada Rosângela Wolff Moro vai defender seu marido, o juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância, na ação movida contra ele pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a revista Veja, a escolha foi feita pelo próprio magistrado. Moro é alvo de uma queixa-crime movida pelo petista, que alega abuso de autoridade do juiz por ter autorizado sua condução coercitiva em março do ano passado, e tramita na 4ª seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O processo tem relatoria do desembargador Sebastião Ogê Muniz. Procuradora jurídica das Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do Paraná, Rosângela ganhou notoriedade nas redes sociais após ter criado a página “Eu MORO com ele #rosangelawolffmoro”, que tem 576.355 curtidas no Facebook. No perfil, Rosângela e uma colaboradora recebem e publicam manifestações de apoio ao juiz.