Mercado de Carnes da Estação Nova será entregue em Março

Na tarde desta terça-feira, 17, em sua segunda visita, em menos de uma semana, ao Mercado de Carnes da feira da Estação Nova, o prefeito José Ronaldo de Carvalho discutiu com técnicos e assessores responsáveis pela conclusão da obra, as poucas demandas ainda pendentes, visando a entregar o equipamento à população, na segunda quinzena de março.

Orçado em R$ 1.230 milhão, o Mercado de Carnes foi construído numa área coberta de 1.587 metros quadrados, que abriga 170 boxes para a comercialização de carnes bovina, frangos, peixes, carnes secas, vísceras e laticínios.

O empório dispõe ainda de uma sala de administração, uma central de desossa e uma área de alimentação que contará com 30 bares e lanchonetes.

Os permissionários dos boxes de carnes farão a aquisição dos equipamentos necessários para as suas especificidades, bem como balcões e câmeras frigoríficas para o armazenamento das mercadorias.

O secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Júnior, agendou para o próximo dia 19, às 14h30, no auditório da Secretaria de Saúde, uma reunião entre os comerciantes e técnicos da Vigilância Sanitária, com vistas a definirem um regulamento que balizará o funcionamento do Mercado, com regras específicas para a manutenção e higienização do espaço.