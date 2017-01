UsuÃ¡rios vÃ£o pagar mais caro pela passagem de Ã´nibus a partir de hoje (18); tarifas sÃ£o de R$ 3,32 e R$ 3,65

A partir desta quarta-feira (18), os usuários do transporte coletivo urbano de Feira de Santana, vão pagar mais caro pela passagem, conforme decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município no último sábado (14).

A nova passagem para os usuários que possuem o cartão da Via Feira é de R$ 3,32, um reajuste de 7,12%. Já os usuários que optarem por pagar em dinheiro diretamente ao cobrador terão que desembolsar R$ 3,65.

Os moradores dos distritos de Jaíba, Maria Quitéria, Governador João Durval (Ipuaçu), Matinha e Humildes também pagam R$ 3,32 pela passagem. Já os moradores dos distritos de Bonfim de Feira, Jaguara e Tiquaruçu pagam R$ 4,10.

Quem possui créditos no cartão Via Feira, adquiridos até a publicação do decreto de reajuste, continuará pagando a passagem ao custo de R$ 3,10 até o fim do saldo, no prazo limite de 30 dias após hoje, dia em que o aumento passou a valer.

A meia passagem é de R$ 1,66 no cartão Viafeira e R$1,80 em dinheiro.