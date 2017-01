O governador Rui Costa autorizou ontem (17) a implantação de mais duas policlínas no estado, uma no município de Simões Filho e outra em Alagoinhas. As nova unidades deverão atender mais de 1,7 milhão de pessoas de 33 municípios baianos.

“Estamos construindo um novo marco da saúde pública na Bahia, pensada, planejada e executada de forma coletiva, por cada região, garantindo qualidade de atendimento e rapidez a um custo mais baixo para os municípios”, disse Rui. Ainda de acordo com o governados, até o ano de 2018, mais de cinco milhões de baianos já estarão sendo atendidos em policlínicas regionais.

A policlínica de Simões Filho atenderá a 15 municípios da Região Metropolitana de Salvador, além da própria capital, e será construída em um terreno na via marginal à BR-324. Já a unidade em Alagoinhas fará o atendimento de 18 municípios e será erguida em um terreno atrás da Câmara de Vereadores.

Serão investidos cerca de R$ 20 milhões em cada uma das policlínicas, entre obras e equipamentos, que serão assumidos integralmente pelo Governo do Estado. Já a manutenção destas unidades será repartida entre o Estado, que financiará 40% dos custos, e os municípios consorciados, que vão cobrir os 60% restantes.