Entra em vigor mais um empurrÃ£ozinho nas empresas deÂ Ã´nibus

O transporte coletivo em Feira de Santana pega no tombo e hoje as empresas recebem mais um empurrãozinho da prefeitura, em detrimento dos passageiros, que são muitos mas não têm poder de pressão.

A passagem sobe de R$ 3,10 para R$ 3,32 (aumento de 7,12%) para quem coloca o dinheiro no bolso das empresas adiantado, comprando passagens no cartão Via Feira. E sobe de R$ 3,30 para R$ 3,65, punindo os “rebeldes” que não adiantam o dinheiro para as empresas. Neste caso, o aumento é maior: 10,6% (trata-se de um esforço para empurrar mais usuários rumo ao cartão Via Feira, que, como dito, é um adiantamento que se faz às empresas, pagando-se a passagem antes de usar).

Apesar de estarem pagas, quando há um aumento, as pessoas eventualmente ficam sem o direito de usufruir do crédito até o fim, recebendo apenas 30 dias para gastar as passagens remanescentes no cartão pelo valor anterior ao reajuste.

Tudo isso — o valor mais alto pago em dinheiro e a apropriação indébita das passagens não utilizadas — é caso para Procon, mas como o Procon, municipal, pode agir, se são práticas chanceladas pelo próprio governante que nomeia a direção do Procon?

20% DO SALÁRIO MÍNIMO

Considerando alguém que pegue um ônibus para ir ao trabalho e um para voltar à casa, trabalhando seis dias por semana (como ocorre aos comerciários, uma das nossas principais categorias de trabalhadores), serão gastas 48 passagens por mês, numa média mensal de 24 dias úteis.

48 passagens pelo valor de R$ 3,65, levarão R$ 175,2. Isto corresponde a 18,7% do salário mínimo, agora em R$ 937.

Alternativas operárias: 1) andar a pé (muitos já fazem isso, mas a distância pode inviabilizar); 2) ir de bicicleta (neste caso a prefeitura deveria fazer ciclovias para proteger o cidadão dos perigos do tráfego. Mas isso tiraria clientes das empresas de ônibus. Esqueça); 3) fazer um regime forçado, com lanchinho mínimo ao invés de almoço. Sim, porque se o assalariado pagasse um valor de R$ 5 por dia num almoço, em 24 dias seriam R$ 120. Somado ao preço do transporte, vai se aproximando da metade do salário mínimo só pro trabalhador chegar ao seu local de trabalho, passar o dia e retornar para casa.

O aumento concedido pelo prefeito José Ronaldo à passagem paga em dinheiro fará com que o gasto mensal, com apenas uma passagem de ida e outra de volta, suba de R$ 158,40 para R$ 175,20. São R$ 16,80 a mais.

O salário mínimo passou de R$ 880 para R$ 937. R$ 57 a mais. Descontando os quase 30% desse aumento que ficarão para Rosa e São João, o aumento do salário mínimo será de R$ 40,20. Na tarifa mais barata — a do cartão Via Feira — o gasto a mais em 48 passagens será “só” de R$ 10,56.

PARA REFLETIR