Delegacia da mulher jÃ¡ estÃ¡ funcionando em plantÃ£o de 24h

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) está funcionando em regime de plantão 24h desde a última semana, em Feira de Santana.

A delegacia funciona na rua Adenil Falcão, bairro Brasília. O pedido de ajuda também pode ser feito através do 190.

A delegada titular é Maria Clécia Vasconcelos, a delegada é Herundina Nunes. Além disso, mais quatro delegadas se revezam em regime de plantão na DEAM.

“Esse é um desejo e uma necessidade antiga e conseguimos realizar agora. No primeiro plantão já tivemos grande demanda, com 15 ocorrências”.

Ela acrescentou também que a mulher está denunciando mais.

“A mulher está mais corajosa, tivemos muitas ocorrências após às 18h, que só justifica a necessidade e importância do plantão. Contamos também com o apoio da Ronda Maria da Penha, implantada em 2016 no combate a violência contra a mulher”.