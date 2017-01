ColisÃ£o entre carro e carreta mata duas pessoas na BR-116 norte

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (18), na BR-116 Norte, entre as cidades de Serrinha e Teofilândia, no trecho do povoado Cabeça da Vaca, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu por volta das 9h quando uma carreta tanque de placa MOJ-1607, licença de Candeias, que vinha Pernambuco, carregada com combustível, colidiu frontalmente com um veículo Honda Civic, de placa JSK-6166 com licença de Araci.

No veículo de passeio estavam Vanderlei de Sousa Santiago, 28 anos e Samara Oliveira Carneiro de 24 anos, ambos funcionários do Banco do Nordeste, em Arací, que morreram no local. De acordo com a PRF, Vanderlei teve o corpo partido ao meio durante o acidente.

Outra vítima, Antônio Carlos da Silva Melo Júnior, 28 anos, ficou ferida, e não há informações sobre o estado de saúde.

O veículo ficou destruído e, com o impacto, o motor do carro foi arremessado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma ultrapassagem pode ter causado o acidente. No local não havia ladeira nem curva.