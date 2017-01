CrÃ©dito de passagem no cartÃ£o Via Feira nÃ£o serÃ¡ perdido, afirma secretÃ¡rio

O secretário de Transportes e Trânsito, Pedro Boaventura, afirmou que os créditos nos cartões usados para pagar a tarifa no transporte urbano de Feira de Santana, ao contrário do vale-transporte em papel, não perderão validade. O novo valor da tarifa será de R$ 3,30, a partir desta quarta-feira, 18, para o pagamento eletrônico, e de R$ 3,65 para que optar pelo pagamento em espécie.

Nos próximos 30 dias, a contar do dia 18, o desconto nos cartões será de R$ 3,10, para quem comprou os créditos até esta terça-feira, 17, ou quem já os possuía. A partir do dia 18 de fevereiro, as leitoras dos ônibus serão atualizadas para o novo valor.

Na ponta do lápis significa que quem tiver 30 passagens remanescentes até17 de fevereiro, que correspondem a R$ 93, no valor atual da tarifa, no dia seguinte vai passar a ter direito a 28 embarques, com a atualização.

“E vai continuar usando normalmente, até que os créditos findem”, explicou o secretário de Transporte e Trânsito, Pedro Boaventura. “Não haverá perda de crédito, ao contrário do sistema anterior”.

O pagamento da tarifa urbana em espécie será de R$ 3,65 e aos domingos e feriados, R$ 1,80 – neste caso apenas para o pagamento em dinheiro.