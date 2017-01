TÃºnel da Maria QuitÃ©ria recebe nome do mÃ©dium Divaldo Franco

A Prefeitura de Feira de Santana, reconhece os relevantes serviços prestados aos seus cidadãos pelo médium Divaldo Pereira Franco, e presta-lhe uma homenagem ao colocar o seu nome no túnel localizado na avenida Maria Quitéria. Decreto neste sentido foi assinado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Divaldo Franco é um dos filhos de Feira de Santana mais conhecidos em todo o mundo. Nasceu em 1927 e desde 1945 reside em Salvador. Com amigos fundou do Centro Espírita Caminho da Redenção que mantém a Mansão do Caminho, que atende a centenas de crianças, adolescentes, adultos, idosos, nas diversas atividades assistenciais e educacionais.

Doutor Honoris Causa, Divaldo Franco, através da mediunidade de psicografia, publicou mais de 200 livros, dentre os quais 110 ganharam edições em outros idiomas, incluindo-se também as gravações de seminários, workshops, relatos de viagens, conferências, em fitas de áudio e vídeo, CDs e DVDs.

Conferencista, já esteve em cinco continentes, e percorreu 69 países, sempre divulgando a Doutrina Espírita. Realizou palestras, seminários, workshops, cursos e conferências em mais de 1.100 cidades. É reconhecido como Líder Religioso, pela ONU (Organização das Nações Unidas); considerado Embaixador da Paz, por organismos internacionais.