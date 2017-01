Senai: estÃ£o abertas inscriÃ§Ãµes para 151 vagas em cursos gratuitos

Estão abertas até 12 de fevereiro (ou até ser atingida a quantidade máxima de 10 candidatos por vaga) as inscrições para os cursos de Aprendizagem Industrial Básica do Senai-BA. Em todo o estado, são 1.058 vagas em 11 cursos.

Em Feira de Santana, são 151 vagas para os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Produção, Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Químicas e Operador de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação.

Os candidatos devem ter de 14 a 21 e 18 a 21 anos, a depender do curso. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site www.fieb.org.br/senai

Os candidatos aprovados no processo seletivo poderão ser contratados como aprendizes pelas indústrias. Conforme determina a legislação, os alunos com contratos de aprendizagem cumprirão ainda uma etapa prática na empresa por uma carga horária igual ou maior que à fase escolar do Senai.